Растительное масло можно смело отнести к социально значимым продуктам питания, подорожание которых особенно болезненно сказывается на населении.

Согласно данным Госкомстата, цены на оливковое масло отечественного производства за последний месяц выросли на 1,14% – до 11,73 м/литр, а импортные – на 0,65%, достигнув 15,50 м/литр, цена на кукурузное масло в ноябре составила 5,88 м/литр. Это означает ежемесячное увеличение на 0.69%.

Цена на кукурузное масло местного производства за последний месяц выросла на 0,32%, составив 5,43 м/литр.

Цены на подсолнечное масло за последний месяц выросли на 4,25 м/литр с ростом на 0,66% для отечественного производства и на 4,47 м/литр с ростом на 0,71% для импортного. Подсолнечное масло демонстрирует рост 37.72% с начала года.

Подросло в цене также сливочное масло (местного производства на 2,18% — до 17,21 м/кг, импортное на 2,29% – до 17,53 м/кг). Столовый маргарин за последний месяц подорожал на 1, 56% — до 4.46 м/кг, для импортного рост составил на 1,16% — до 4,78м/кг, сообщает ABC.AZ.

«У нас большая семья и растительное и сливочное масло расходуется в большом количестве. Но цены на этот продукт растут, а доходы остаются прежними. Что будем дальше делать, ума не приложу», – сетует жительница столицы Ирада Агаева.

«Я покупаю сливочное масло все реже, скоро вообще забуду его вкус. Пенсия маленькая, едва хватает на самое необходимое, а цены на продукты, в том числе на масло, растут с космической скоростью», — говорит пенсионерка Сабина Мамедова.

Эксперт в области сельского хозяйства Вахид Магеррамов в беседе с # подчеркнул, что в Азербайджане выросли цены на все продукты питания. С начала года правительство страны повысило стоимость дизельного топлива и бензина, газа, электроэнергии, воды. А это, конечно, увеличило расходы населения и производителей, в том числе производителей растительного и сливочного масла. Производители повышают цены, чтобы покрыть свои увеличившиеся расходы. На мировом рынке цены на растительное масло растут, и это тоже послужило толчком для повышения цен нашими производителями.

«Потребность населения страны в растительном масле составляет 150-160 тысяч тонн в год. Мы производим его в маленьком количестве, так что в этом вопросе сильно зависим от импорта. Потребность населения в сливочном масле – 75 тысяч тонн, мы же производим только 25 тысяч тонн. Дефицит дает возможности предпринимателям для повышения цен на эту продукцию. Кстати, потребление сливочного масла в последнее время пошло вниз, так как покупательная способность населения падает. Стоимость сливочного масла доходит до 20 манатов за кг, и многие не могут покупать этот товар в том же объеме, что и раньше.

Отмечу еще один момент – не могут производители масла продавать продукцию по старой цене, когда цены на все остальные продукты выросли», – сказал эксперт.

Глава Союза свободных потребителей (ССП) Азербайджана Эюб Гусейнов подчеркнул, что, конечно, потребители хотят видеть на прилавках недорогой и качественный товар. Но, как говорит Гусейнов, если подсчитать стоимость литра молока с нормальным процентом жирности, и количество молока, необходимого для производства сливочного масла, то получится, что натурпродукт местного производства должен стоить порядка 20 манатов.

Что касается растительного масла, то, глава ССП отметил, что на ценообразование влияет рост стоимости этого продукта в России, откуда мы импортируем немалый процент растительного масла.

«Когда в России начали повышаться цены на некоторые особо значимые продукты питания, там приняли решение о сдерживании роста цен, в том числе на растительное масло. В нашей стране местные производители не реагировали на рост цен в России, сохраняя стабильные цены. Однако долго это не могло продолжаться, так что повышение закономерно. Считаю, что цены на масло продолжат повышаться», – сказал он.

Кстати, в России Минсельхоз предложил включить сахар и растительное масло в список социально значимых продуктов. Эта мера не позволит торговым сетям взимать с производителей бонусы в 5% от суммы поставки. Впрочем, грядущее подорожание эта мера не остановит, а лишь отсрочит. Но там хотя бы работают над тем, чтобы удержать цены от роста…