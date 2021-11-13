Сборная Финляндии по футболу со счетом 3:1 обыграла команду Боснии и Герцеговины в матче отборочного турнира к чемпионату мира. Встреча прошла в Зенице (Босния и Герцеговина), передает ТАСС.

В составе победителей отличились Маркус Форсс (29-минута), Робин Лод (51) и Дэниэл О’Шонесси (73). У хозяев голом отметился Лука Менало (69). На 25-й минуте нападающий финской команды Теему Пукки не реализовал пенальти, а на 37-й минуте его партнер по команде Юкка Райтала получил красную карточку. Из-за травмы бедра матч пропустил нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко.

Сборные Финляндии и Боснии и Герцеговины выступают в группе D вместе с командами Франции, Украины и Казахстана. По итогам матча сборная Финляндии поднялась на вторую строчку в турнирной таблице, имея в активе 11 очков в семи встречах, а команда Боснии и Герцеговины сохранила четвертую позицию, набрав 7 очков в семи матчах. Возглавляют группу французы, у которых 12 очков по итогам шести матчей, третье место занимает команда Украины (7 игр, 9 очков), последнюю сточку занимает сборная Казахстана (7 игр, 3 очка). Следующий матч сборная Финляндии проведет дома 16 ноября против французов, а команда Боснии и Герцеговины в этот же день примет украинцев.

В субботу сборная Франции сыграет на своем поле с командой Казахстана и в случае победы обеспечит себе досрочный выход в финальную часть чемпионата мира.

Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.