В Атлантическом океане обнаружены обломки батискафа «Титан», пропавшего при погружении к затонувшему лайнеру «Титаник». Пять человек, которые находились на борту, погибли, сообщает Би-би-си..

Как сообщила Береговая охрана США, подводный аппарат Odysseus, спущенный с канадского судна Horizon Arctic, обнаружил хвостовой конус батискафа, а также другие части корпуса примерно в 500 метрах (1600 футов) от носа «Титаника», находящегося на глубине 3800 метров.

Состояние обломков указывает на катастрофическое разрушение, однако его причина пока неизвестна. Также неизвестно, удастся ли найти тела погибших.

«Это невероятно суровая среда», – заявил на пресс-конференции в Бостоне контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер.

Компания OceanGate, которой принадлежит «Титан», ранее выпустила заявление, в котором признала гибель экипажа батискафа.