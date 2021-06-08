8 июня на лачинском участке армяно-азербайджанской государственной границы разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении, воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, проникла на нашу территорию.

В результате бдительности подразделений Азербайджанской Армии, дислоцированных на этом направлении, был задержан член группы, военнослужащий Артур Картанян. Остальные члены группы отступили и покинули территорию.

Координаты местности, на которой был задержан диверсант: X8610021, Y4387428.

Согласно предварительному расследованию, задачей разведывательно-диверсионной группы противника была минирование наших территорий.

В настоящее время уточняются данные о задержанном члене группы, сообщается на официальном сайте оборонного ведомства Азербайджана.