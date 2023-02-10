Количество погибших в результате землетрясений в Турции возросло до 18 991 человека. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

«С сожалением сообщаю, что число погибших у нас составило 18 991. 75 523 человека пострадали», — сказал турецкий лидер в ходе выступления в провинции Адыяман.

По словам Эрдогана, правительство Турции готово в течение года оплачивать аренду жилья пострадавшим, которые не захотят жить в палаточных городках. Также глава государства рассказал, что в пострадавших районах республики фиксируются случаи мародерства, отмечая, что введенный режим чрезвычайного положения «поможет с этим бороться».

В то же время он признал, что реакция властей на произошедшие землетрясения была не такой быстрой, какой должна была бы быть.