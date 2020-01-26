Число жертв землетрясения в Турции достигло 38 человек

Число погибших в результате землетрясения на востоке Турции возросло до 38, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям страны.

Ранее сообщалось о 35 погибших и 1607 пострадавших.

В течение последних нескольких часов спасатели извлекли из-под завалов в городе Элязыг тела трех погибших.

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 мск. Подземные толчки ощущались в восточных турецких провинциях Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери, а также на севере Сирии. (РИА Новости)

| 2020-01-26T20:18:32+00:00 26 января 2020, 21:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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