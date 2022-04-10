Число жертв взрыва в ночном клубе «Location» в Баку достигло четырех человек

Как сообщили АПА в TƏBİB, находившийся в критическом состоянии Айхан Фатуллазаде (2001 г.р.) скончался сегодня днем в частном медицинском учреждении. Сообщается, что он работал официантом в ночном клубе.

В Генпрокуратуре подтвердили эту информацию. В прокуратуре отметили, что следствие по делу продолжается.

Отметим, 3 апреля произошел взрыв в ночном клубе в Баку. В результате взрыва 4 человека погибли, 34 человека получили ранения. В результате происшествия были повреждены 14 автомобилей, 1 квартира и 2 нежилых помещения.

По факту возбуждено уголовное дело, арестованы 3 человека.