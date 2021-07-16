До 11 человек выросло число жертв наводнения на юге Бельгии, которое стало сильнейшим за последние 20 лет. Об этом, как передает ТАСС, сообщил телеканал RTBF.

«Власти подтвердили гибель 11 человек, пропавшими без вести числятся трое спасателей, лодка которых перевернулась в грязевом потоке», — сообщил телеканал.

Уровень воды на улицах городов достигает 50-60 см, в отдельных случаях поднимаясь до метра. Более двух десятков домов разрушены грязевыми потоками. Спасатели используют моторные лодки и вертолеты для эвакуации блокированных водой людей.