Число жертв нападения на тюрьму в Афганистане возросло до 29

По меньшей мере 29 человек погибли, 50 пострадали в результате нападения на тюрьму в афганском городе Джелалабаде. Об этом сообщил в понедельник телеканал TOLOnews со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 20 погибших в результате инцидента.

По данным TOLOnews, смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль около тюрьмы в Джелалабаде, позже внутрь здания проникли боевики. Столкновения продолжались более 17 часов, в результате атака была отбита. Как сообщает телеканал, во время атаки из исправительного учреждения пытались сбежать и были пойманы 700 заключенных.

Взрыв в Джелалабаде произошел в дни мусульманского Праздника жертвоприношения (Ид аль-Адха, Курбан-байрам у тюркских народов). Радикальное движение «Талибан» и афганское правительство выступили за соблюдение в этот период трехдневного режима прекращения огня. Как указывает телеканал 1TV, ответственность за нападение в Джелалабаде взяла на себя одна из группировок, ассоциированных с террористической организацией «Исламское государство».(ТАСС)