Число жертв COVID-19 в США превысило боевые потери во Второй мировой

Согласно данным министерства, во Второй мировой войне в боях погибли 291 557 американцев. В результате коронавируса, по данным университета Джонса Хопкинса на четверг вечера по местному времени (ночь на пятницу мск), в США скончались 292 141 человек. Университет суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других открытых источников.

Кроме того, в среду в результате коронавируса, по данным университета, в США скончались 3 124 человека. Это больше, чем погибших в результате теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, жертвами которого стали более 2,9 тысячи человек, и потери США при нападении на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года, когда погибли около 2,4 тысячи человек.