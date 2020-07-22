Число заражений коронавирусом в крупных городах США назвали заниженным в 5-10 раз

Тесты на антитела к коронавирусу нового типа в десяти крупнейших городах США, в том числе в Нью-Йорке, показали, что в реальности случаев заражения могло быть в 5–10 раз больше, чем считается. Статью с описанием исследования опубликовал научный журнал JAMA Internal Medicine.

«Наши наблюдения показывают, что в промежутке между мартом и маем этого года коронавирус заразил от 1% (Сан-Франциско) и до 6,9% (Нью-Йорк) жителей этих городов. Конечно, это далеко не большинство горожан, однако эти оценки в разы больше официальной статистики. Это означает, что распространяться инфекции помогало множество неучтенных больных», – пишут ученые.

За последние месяцы ученые создали несколько вариантов тестов, которые могут находить следы нового коронавируса в образцах крови или выделений пациента. Как правило, они основаны или на обнаружении обрывков РНК вируса с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) и ее аналогов, или на обнаружении антител к SARS-CoV-2.

У каждого из них есть свои преимущества и недостатки. В частности, ПЦР-тесты позволяют обнаружить вирус еще до того, как у человека начнут проявляться первые симптомы заражения, а антитела к коронавирусу позволяют оценить распространенность инфекции уже после того, как значительная часть ее носителей выздоровела или перенесла болезнь бессимптомно.(ТАСС)