Число выезжающих из Азербайджана за рубеж сократилось в 14 раз

Число граждан Азербайджана, побывавших за рубежом в январе-феврале этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось в 13,5 раза и составило 60,9 тыс. человек.

Об этом сообщает Госкомстат.

Согласно информации, 47,3% граждан страны посетили Турцию, 17,3% — Россию, 10,5% — Грузию, 8,3% — Иран, 16,6% — другие страны. Мужчины составляли 77,7%, женщины — 22,3% среди выезжающих.

За последний год число граждан Азербайджана, выезжающих в Иран, сократилось в 62,4 раза, в Грузию — 37,5 раза, в Россию — 13,5 раза, в Турцию — 2,8 раза.

30,5% граждан страны, выезжающих за рубеж, воспользовались железнодорожным и автомобильным транспортом, 62,2% — воздушным, а 7,3% — морским.