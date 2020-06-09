Число умерших от коронавируса в Иране превысило 8 тыс

Число умерших из-за коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в Иране за сутки увеличилось на 74 человека — до 8 425, сообщает Агентство Анадолу.

Как сообщила пресс-секретарь Минздрава Ирана Сима Садат Лари, за сутки выявлены 2095 случаев заражения опасной инфекцией. Общее число случаев заражения опасной инфекцией в Исламской Республике Иран достигло тем самым 175 927.

Состояние 2 639 зараженных оценивается как тяжелое. 138 457 человек вылечились от COVID-19.

В Исламской Республике до сегодняшнего дня сделано 1 128 601 тестов на коронавирус нового типа.

С начала мая число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Иране опустилось до отметки ниже 800 в сутки.

После смягчения карантинных ограничений число случаев заражения возросло.