В Азербайджане выявлено еще 199 случаев заражения коронавирусом, 74 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Два пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 337 801 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них 331 020 человек вылечились, 4 990 скончались, число активных больных – 1 791.

За прошедшие сутки проведено 9 093 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 3 886 055 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 41 733 человека. За день число получивших первую дозу вакцины составило 17 994, вторую дозу получили 23 739 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 4 242 727, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 2 530 767, вторую дозу получили 1 711 960 человек.