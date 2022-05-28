Медицинские службы Великобритании за сутки выявили в стране еще 16 случаев заражения оспой обезьян.

Об этом сообщило на своем сайте Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA), общее число инфицированных достигло 106.

Из них 101 случай приходится на Англию, три — на Шотландию и по одному — на Северную Ирландию и Уэльс.

«Мы продолжаем оперативно выявлять новые случаи заражения оспой обезьян в Англии благодаря разветвленной системе санитарного контроля и отслеживанию контактов заболевших, бдительности сотрудников национальной системы здравоохранения, а также тем, кто обращается за медицинской помощью с симптомами заболевания», — заявила представитель UKHSA Сьюзан Хопкинс, добавив, что уровень исходящей от вируса угрозы для населения страны остается низким.