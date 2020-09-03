Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 26 миллионов

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 26 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета на 7.50 мск, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 26 031 410. Скончались, по информации университета, 863 028 пациентов с COVID-19. Выздоровели за все время почти 17,3 миллиона человек.