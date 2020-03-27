Число случаев коронавируса в США удвоилось за три дня

Число случаев коронавируса в США удвоилось за три дня, преодолев отметку в 85 тысяч. Об этом следует из сводных данных Университета Джонса Хопкинса.

По его информации, в стране зарегистрировано уже 85 486 случаев заражения.

Данные университета также свидетельствуют о том, что число смертельных исходов в США за три дня увеличилось более чем в 2,5 раза, достигнув 1288.

Ранее газета The New York Times написала, что в США выявлен 81 321 случай заражения коронавирусной инфекцией, что указывает на то, что страна по этому показателю обошла Италию и Китай.(Газета.Ru)

| 2020-03-27T10:34:20+00:00 27 марта 2020, 11:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss