Число случаев коронавируса в США удвоилось за три дня

Число случаев коронавируса в США удвоилось за три дня, преодолев отметку в 85 тысяч. Об этом следует из сводных данных Университета Джонса Хопкинса.

По его информации, в стране зарегистрировано уже 85 486 случаев заражения.

Данные университета также свидетельствуют о том, что число смертельных исходов в США за три дня увеличилось более чем в 2,5 раза, достигнув 1288.

Ранее газета The New York Times написала, что в США выявлен 81 321 случай заражения коронавирусной инфекцией, что указывает на то, что страна по этому показателю обошла Италию и Китай.(Газета.Ru)