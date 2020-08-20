Число случаев COVID-19 в мире превысило 22,6 млн

Число подверженных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) во всем мире превысило 22,6 млн.

Согласно обновленным данным сайта Worldometer, по состоянию на утро 20 августа число случаев заражения опасной инфекцией достигло 22 602 098.

Из-за COVID-19 скончались уже 791 401 человек, вылечились – 15 319 076. При этом лечение 6 491 621 больного продолжается.

Наибольшее число случаев заражения COVID-19 и летальных исходов зарегистрировано в США. Коронавирус выявлен в Штатах уже у 5 701 162 человека. Из-за опасного вируса скончались 176 342 человека.

Ниже приведен список стран, где число случаев заражения превышает 250 тысяч:

«Бразилия (3 460 413), Индия (2 841 337), Россия (942 106), ЮАР (596 060), Перу (558 420), Мексика (537 031), Колумбия (502 178), Чили (390 037), Испания (387 985), Иран (350 279), Великобритания (321 098), Аргентина (312 659), Саудовская Аравия (302 686), Пакистан (290 958), Бангладеш (285 091), Италия (255 278) и Турция (253 108).»