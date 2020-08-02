Число случаев COVID-19 в Бразилии превысило 2,7 млн

В Бразилии число случаев коронавируса нового типа выросло до 2 707 877. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на бразильский Минздрав.

По данным ведомства, число случаев COVID-19 за сутки в стране увеличилось на 45 392.

При этом за минувшие 24 часа в стране умерли 1088 человек с коронавирусом.

За все время в Бразилии было зарегистрировано 2 707 877 случаев COVID-19 и 93 563 летальных исхода.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 17 млн, за все время от коронавируса умерли более 670 тысяч человек.