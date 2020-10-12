Число погибших в результате ракетного обстрела Гянджи достигло 10 человек

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара в 02:00 11 октября по многоквартирным жилым зданиям, расположенным в центральной части Гянджи — второго по величине города Азербайджана, погибли девять человек, в том числе четыре женщины, 35 человек получили ранения. Кроме того, был нанесен ущерб более 10 многоквартирным зданиям и более 100 объектам различного назначения.

Об этом сообщает Генеральная прокуратура АР.

12 октября в больнице скончалась одна из пострадавших в результате ракетного удара — Гюнай Захид гызы Алиева (1992 г.р.).

В настоящее время другие раненые продолжают лечение в стационарных условиях.

| 2020-10-12T18:08:16+04:00 12 октября 2020, 18:16|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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