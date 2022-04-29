Число жертв в результате взрыва в мечети в Кабуле превысило 50, сообщило в пятницу агентство Reuters.

Ранее агентство приводило данные о 10 погибших и 15 пострадавших.

Как информировали афганские СМИ, взрыв произошел в пятницу в мечети Халифа Сахиб в районе улицы Дар-уль-Аман афганской столицы после молитвы.

Заместитель министра культуры и информации во временном афганском правительстве, сформированном захватившим власть в стране радикальным движением «Талибан», Забихулла Муджахид осудил взрыв, подчеркнув, что такие «зверские убийства» во время священного для мусульман месяца-поста Рамазан — это «дело рук кругов, не имеющих никакого отношения к исламу или стране». «Исламский Эмират Афганистан выражает свои глубочайшие соболезнования семьям погибших. Виновные в этом преступлении скоро будут найдены и наказаны», — написал Муджахид в Twitter.