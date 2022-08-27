Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 600 млн.

Как передает # со ссылкой на Интерфакс, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6,48 млн человек.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро субботы — 832,1. За время пандемии в мире сделали 12 млрд 118 млн инъекций вакцин против COVID-19.