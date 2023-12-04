Число перемещенных лиц в секторе Газа достигло почти 1,9 млн, или более 80% населения анклава. Об этом сообщило Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

«Почти 1,9 млн человек (или более 80% населения) были перемещены в секторе Газа с 7 октября», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства. Так, с 30 ноября по 2 декабря не менее 60 тыс. жителей анклава нашли убежище в приютах БАПОР в центральных и южных районах Газы. В 156 центрах агентства в общей сложности размещены почти 1,2 млн перемещенных лиц, около 1 млн из них находятся на юге Газы. В среднем на каждом объекте агентства проживает около 10,3 тыс. человек, что «более чем в четыре раза превышает их вместимость».

Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини в интервью британской газете Financial Times 1 декабря заявил об угрозе «гуманитарного цунами» вследствие возобновления боевых действий в секторе Газа. По его словам, с наступлением зимы жители анклава могут «столкнуться с настоящей гуманитарной катастрофой». Лаззарини отметил, что медики в Газе предупреждают о «значительном росте заболеваний» в условиях «нехватки еды, отсутствия чистой питьевой воды при увеличивающейся антисанитарии».