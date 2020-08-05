Число новых инфицированных коронавирусом в Италии приблизилось к двухмесячному максимуму

Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Италии увеличилось за последние сутки на 384. Об этом в среду сообщило министерство здравоохранения.

Это почти максимальный показатель суточного прироста инфицированных с 5 июня, больше новых случаев заражения — 386 — было зафиксировано только 30 июля.

Десять человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией умерли за последние сутки, общее число умерших достигло 35 181. В больницах страны остаются 764 инфицированных, 41 из них находится в отделениях интенсивной терапии. Из 248 803 заразившихся за все время пандемии вылечились 200 976 человек.

В понедельник вечером итальянский Минздрав и Национальный статистический институт (Istat) огласили предварительные результаты серологического исследования, согласно которым антитела к коронавирусу были обнаружены почти у 1,5 млн итальянцев, что эквивалентно 2,5% населения страны. Всего в Италии провели более 7 млн тестов на коронавирусную инфекцию.(ТАСС)