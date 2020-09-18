Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 30 миллионов

Число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире превысило 30 млн человек. По данным портала Worldometer на 13.00 по бакинскому времени пятницы, 18 сентября, во всем мире зарегистрирован 30 373 761 случай коронавирусной инфекции, в том числе 950 965 — с летальным исходом.

Абсолютным лидером как по летальности, так и по общему количеству случаев остаются США — почти 7 млн инфицированных и более 202 тыс. летальных исходов. На втором месте находится Индия — более 5 млн заражений и почти 85,5 тыс. смертей, на третьем — Бразилия (почти 4,5 млн случаев, в том числе более 135 тыс. — летальных). (DW)