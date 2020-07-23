Число генералов и адмиралов в ВС Турции достигло 247

Президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания Высшего военного совета страны в четверг утвердил решения о перестановках в высшем командном составе ВС Турции, сообщает Агентство Анадолу.

Текст решения обнародовали в Управлении по связям Администрации президента Турции.

В соответствии с решением Совета, число генералов и адмиралов в турецкой армии с 30 августа 2020 года увеличится с 226 до 247.

Высший военный совет принял решение повысить в звании на одну ступень 17 генералов и адмиралов.

В то же время, 51 полковник получил звание адмирала и генерала.

Срок службы 35 генералов и адмиралов продлен на год, а 294 полковников — на два года.

В то же время 30 генералов и адмиралов отправлены на пенсию ввиду отсутствия вакантной позиции.