Число генералов и адмиралов в ВС Турции достигло 247

Президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания Высшего военного совета страны в четверг утвердил решения о перестановках в высшем командном составе ВС Турции, сообщает Агентство Анадолу.
Текст решения обнародовали в Управлении по связям Администрации президента Турции.
В соответствии с решением Совета, число генералов и адмиралов в турецкой армии с 30 августа 2020 года увеличится с 226 до 247.
Высший военный совет принял решение повысить в звании на одну ступень 17 генералов и адмиралов.
В то же время, 51 полковник получил звание адмирала и генерала.
Срок службы 35 генералов и адмиралов продлен на год, а 294 полковников — на два года.
В то же время 30 генералов и адмиралов отправлены на пенсию ввиду отсутствия вакантной позиции.