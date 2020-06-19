Число больных коронавирусом в мире превысило 8,38 млн

Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев заражения новым коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 142 тыс., превысив 8,38 млн. При этом количество летальных исходов увеличилось более чем на 5 тыс. и превысило 450 тыс. Такие данные ВОЗ опубликовала в пятницу, передает на ТАСС.

По состоянию на 12:00 (GMT+4) 19 июня в мире были зарегистрированы 8 385 440 инфицированных и 450 686 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 142 451, число умерших увеличилось на 5 151. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки было выявлено 181 232 новых случая заражения и 5 245 летальных исходов.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных — 4 092 526. За сутки этот показатель возрос на 77 140. Количество умерших там увеличилось на 3 526 и достигло 212 517. В Европе насчитывается 2 490 815 заразившихся и 190 903 умерших. За 24 часа число инфицированных там возросло на 19 033, количество умерших увеличилось на 599.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 856 650, зафиксирован 19 041 летальный исход. За сутки число заразившихся увеличилось на 19 153, умерли 466 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США — 2 149 166 человек. Далее следуют Бразилия (955 377), Россия (569 063), Индия (380 532), Великобритания (300 473), Испания (245 268), Перу (240 908), Италия (238 159), Чили (225 103), Иран (197 647).