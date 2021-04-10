Четыре человека умерли после прививки препаратом «Спутник V»

Издание EUobserver сообщило, что четыре человека умерли после прививки российским препаратом «Спутник V», сообщает Эхо Москвы.

В Кремле, тем временем, уверены, что безопасность вакцины не вызывает сомнений.

О безоговорочной безопасности препаратов говорить никогда нельзя, но сама пандемия представляет гораздо большую угрозу, такое мнение высказал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус:

«Все вакцины и лекарства несут в себе риск побочных эффектов. Но в данном случае риск заболевания и смерти от COVID-19 во много раз выше, чем очень маленькие риски, связанные с вакциной. Мы продолжаем призывать всех людей: пожалуйста, будьте осторожны. Вакцины дают нам свет в конце туннеля, но ничего еще не закончено.»

Глава ВОЗ отметил, что существующие вакцины могут быть недостаточно эффективными при значительных мутациях коронавируса.