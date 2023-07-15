Чешская теннисистка Маркета Вондроушова обыграла в финале Уимблдона представительницу Туниса Онс Жабер, став победительницей турнира с самым низким рейтингом в истории, передает газета.ру.

Вондроушова перед началом турнира была 42 ракеткой мира. Она стала 59-й в истории победительницей турнира Большого шлема у женщин и 24-й — в истории Уимблдона.

Финальная встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4. Игра продолжалась 1 час 21 минуту.

24-летняя уроженка Праги доходила до полуфинала Открытого чемпионата Австралии, второго круга US Open и «Ролан Гаррос». На Олимпиаде в Токио Вондроушова завоевала серебро, уступив в финале Белинде Бенчич из Швейцарии.