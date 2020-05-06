Чешская модель спасения: к сожалению, граждане Азербайджана сделаны из иного теста

После послаблений особого карантинного режима в Азербайджане наблюдается изменение динамики в отрицательную сторону. Так, на 5 мая зарегистрировано 76 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а 4-го числа этот показатель составлял 52.

В итоге мы имеем 24 выявленных случая заражения за одни сутки после ослабления особого карантинного режима. Это довольно серьезный сигнал. Если подобная тенденция продолжится, то в стране вероятна вторая волна эпидемии.

Хотя с 27 апреля, когда в Азербайджане частично сняли ограничения, число заразившихся снижалось. Но настало 4 мая. В итоге мы получили переполненные автобусы и наводненные людьми улицы. Теперь редко кто соблюдает социальное дистанцирование и обязательное ношение масок. Люди даже устремились к морю и гуляют по бакинским пляжам.

При такой ситуации логично предположить, что число зараженных будет с каждым днем возрастать. К тому же ситуация в соседних странах — Иране и России, не позволяет Азербайджану расслабляться. Подобная самонадеянность населения может дорого обойтись государству. Уже на вчерашнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов отметил, рост числа инфицированных коронавирусом связан со смягчением карантинного режима.

Тем временем, с 4 мая в Европе также стали возвращаться к нормальной жизни, но по новым правилам. Во всех странах, где с понедельника частично отменили карантинные меры, остаются в силе требования социального дистанцирования. Удручающая картина сохраняется только в Великобритании — она на первом месте в Европе по числу смертей от коронавируса. Однако, в целом остальные страны Европы уже запланировали поэтапное смягчение карантина к наступлению летнего сезона.

Постепенное снятие ограничений началось в Европе уже в двадцатых числах апреля, и в целом этот процесс можно охарактеризовать как мягкий и чрезвычайно аккуратный. Среди всех стран Европы Чехия стала первым государством, открывшим границы в конце апреля.

По мнению большинства экспертов, во многом столь быстрый перелом в борьбе с эпидемией был связан с дисциплинированностью самих чехов. Жесткие меры, судя по всему, сработали, и теперь чешское правительство выводит страну из всеобщего карантина на две недели раньше, чем планировало. Ношение маски было главным условием выхода из дома для чехов. За появление на улице без нее можно было получить штраф в размере до 20 тысяч крон (740 евро).

Но самое главное, власти Чехии внедрили режим «умного карантина», который заключается в том, чтобы отслеживать всех потенциально инфицированных людей. Если у человека подтверждался коронавирус, он сообщал обо всех своих контактах за последние несколько дней, а с помощью мобильных операторов этих людей находили.

С 11 мая в Чехии возобновят международное железнодорожное и автобусное сообщение. Кроме того, с 11 мая в стране смогут возобновить работу музеи, кинотеатры, торговые центры и парикмахерские. Также будут разрешены мероприятия с участием до 100 человек, в том числе спортивные соревнования. Оптимизм правительства настолько велик, что с этой же даты в Чехию разрешен въезд работникам без гражданства Евросоюза на сезонную работу или работу в сфере здравоохранения.

4 мая в Чехии было выявлено 38 новых случаев коронавирусной инфекции, а 5-го числа еще 22. Для 11-миллионой страны это считается нормой, так как пик эпидемии остался позади. В общей сложности в стране выявлено 7841 инфицированных. В настоящее время в Чехии болеют коронавирусной инфекцией 3773 человека.

Численность населения Азербайджана чуть уступает Чехии, но у нас в стране на сегодняшний день выявлено 2060 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из которых 1508 человек уже излечились. Несмотря на относительно малое число случаев инфицирования в Азербайджане по сравнению с Чехией, у нас все же наличествуют проблемы с послушанием граждан. Как было выше отмечено, именно дисциплинированность граждан стала главным фактором в борьбе Чехии с распространением коронавирусной инфекции. К сожалению, граждане Азербайджана сделаны из иного теста, многим кажется, что им коронавирус нипочем…