Военнослужащие Вооруженных сил Чехии с 9 октября присоединились к осуществлению проверок на границе со Словакией из-за увеличения потока беженцев с Ближнего Востока. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Чешское радио.

К пограничным проверкам, которые проводились силами полиции и таможенников, чешской оборонное ведомстве привлекло 320 военнослужащих, которые будут попеременно работать в четыре смены по 80 человек, отмечает агентство.

Пограничный контроль на чешско-словацкой границе в настоящее время осуществляется на 27 наземных погранпереходах. Проверки будут проводиться как минимум до 29 октября, однако могут быть продлены, если ситуация не улучшится.

Временный запрет на свободное пересечение границы со Словакией в неустановленных для этого местах продолжает действовать.