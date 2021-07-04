Представляю, насколько вырастет градус русофобии и николофобии в Армении после события, которое произошло вчера. Как сообщило МИД Азербайджана, 3 июля 2021 года по инициативе Российской Федерации Армения предоставила Азербайджану карты примерно 92 тысяч противотанковых и противопехотных мин, установленных во время оккупации в Физулинском и Зангиланском районах.

Отечественное внешнеполитическое ведомство выразило благодарность Рустаму Мурадову, командующему российским миротворческим контингентом, временно дислоцированным на территории Азербайджанской Республики, за его посредническую роль в реализации гуманитарной инициативы по получению минных карт. Справедливо отмечено, что получение минных карт спасет жизни десятков тысяч наших граждан, в том числе и сапёров, и ускорит реализацию проектов строительства и реконструкции, инициированных Президентом Азербайджанской Республики господином Ильхамом Алиевым на освобожденных территориях, а также процесс возвращения вынужденных переселенцев.

Также указано, что в качестве гуманного шага азербайджанская сторона передала Армении 15 человек армянского происхождения, приговоренных решением суда к лишению свободы, и срок назначенного наказания которых истек. Только вот вряд ли противники действующей власти откажут себе в удовольствии назвать случившееся очередным доказательством капитулянтской политики Никола Пашиняна. Будет моментально забыто о том, что 30 июня в районе поселка Тагаверд Ходжавендского района произошел мощный взрыв, и, как выяснилось, это армяне подорвались на мине, заложенной армянскими же военнослужащими. В результате — один человек погиб, двое тяжелораненых были доставлены на машине скорой помощи в больницу Ханкенди. Один из пострадавших, Гарик Налбандян, потерял ногу, а второй, Арик Аракелян, потерял руку. Так сработал пресловутый «эффект бумеранга».

Но кто теперь в Армении об этом вспомнит? Там предпочтут снова валить все на Россию, обвиняя ее в «предательстве Армении».Такое уже было, и не раз. На всем протяжении 44-дневной войны и по ее окончании. Достаточно посмотреть съемки российского блогера Романова, в которых граждане Армении разных возрастов говорят об одном и том же — о том, что Россия обязана была воевать за Армению на оккупированных РА территориях Азербайджана. Русские парни, по логике армян, должны были умирать во имя торжества идеи несостоявшегося миацума.

И вот теперь все эти армяне слышат о том, что все получилось в итоге так, как требовал официальный Баку. Карты минных полей, коими так долго планировали спекулировать в стране-лузере, в итоге были переданы нашей стороне. И, что обязательно будет возмущать армянских политиков от мала до велика, произошло это при содействии командующего российским миротворческим контингентом Рустама Мурадова.

Что самое интересное, данное событие произошло ровно в тот самый день, когда генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась огорошил армянскую общественность сообщением о том, что обострение ситуации на юге Армении в связи с установлением новой границы с Азербайджаном является «пограничным инцидентом» и не подпадает под положения устава ОДКБ о коллективной обороне.

Генсек ОДКБ также проинформировал, что после майского обращения Армении организация провела консультации по ситуации в приграничных районах страны. «Такие консультации были проведены на уровне министров обороны, секретарей совбезов, и я контактировал и с министром иностранных дел Армении, и с министром обороны. Обсуждали эту ситуацию. Кроме того, у нас состоялось уже общее обсуждение этой ситуации в ходе проведения СМИД [Совета министров иностранных дел ОДКБ] в Душанбе», — уточнил он.

Издание «Арменианрепорт» уже выдало истеричный текст. «После того, как Армения официально обратилась за поддержкой в ОДКБ в связи с проникновением азербайджанских военных на территорию нашей с раны, мы увидели мучительно долгую попытку ОДКБ по рождению какого-то заявления. И оно было рождено! Его озвучил Зась. И это был позор. В том числе и потому, что глава Генштаба ВС Армении уже признал, что до 1000 азербайджанских военных с 12 мая находятся на территории Армении», — возмущается данное армянское СМИ.

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Эксперт по вопросам безопасности, руководитель аналитического центра «Энакет» Тигран Абрамян также обратился к заявлению ОДКБ. «Если «перевести» это заявление с дипломатического языка, то получится следующее: там нет войны, вы не воюете, почему мы должны вмешаться, воевать вместо вас. Вспомнил, что после вторжения 12 мая власти гордились, что не было выстрелов, инцидентов, столкновений нет, как будто нужно гордиться тем, что без какого-либо сопротивления мы сдали наши территории. Получили», — написал Тигран Абрамян.

Что он, как и иные армянские эксперты, напишет после появления новости о передаче Азербайджану карт примерно 92 тысяч противотанковых и противопехотных мин, установленных во время оккупации в Физулинском и Зангиланском районах, легко можно себе представить.