Немецкий оборонный концерн Rheinmetall подготовит к отправке первые отремонтированные боевые машины пехоты (БМП) Marder уже через три недели, сообщил глава концерна Армин Паппергер в интервью газете Süddeutsche Zeitung, обнародованном во вторник, 10 мая. «В среднесрочной перспективе мы могли бы предоставить в общей сложности 100 машин, — подчеркнул он.

По словам Паппергера, его концерн ожидает окончательного решения правительства ФРГ. В то же время глава Rheinmetall отметил, что БМП Marder хотят получить не только Украина, но и многие другие страны.

Rheinmetall располагает запасами машин Marder, бывших в употреблении, которые могут быть отремонтированы для участия в боевых действиях. «Четыре недели назад мы уже начали ремонт, хотя конкретных заказов пока нет. Так что мы действуем на свой страх и риск», — сказал Паппергер.

Германский бундестаг одобрил поставки Украине тяжелых вооружений в конце апреля. В то же время правительство ФРГ пока не заняло ясной позиции в вопросе об отправке в Украину некоторых видов вооружений, таких как танки Leopard и БМП Marder. (DW)