Чемпионат Армении по перетягиванию политического каната

В Армении продолжается перетягивание политического каната со стороны сил, жаждущих власти. Этот процесс протекает весьма забавно, с использованием различных информационных вбросов. Одним из них отметилась давеча газета «Грапарак», сославшись на свои источники в Минобороны Армении. «Слив»оказался поистине сенсационным.

Согласно ему, на днях премьер-министр Армении Никол Пашинян связался с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Оником Гаспаряном и сказал, что нужно держать войска в готовности, чтобы по его поручению ввести в город.

Начальник Генштаба поинтересовался о целях таких действий, на что Пашинян ответил, что для охраны специальных объектов. Очень витиеватая фраза, однако.



Но, идем далее. Как утверждает «Грапарак», Гаспарян, в свою очередь, заявил: «Пока я являюсь начальником Генштаба, армия не будет вмешиваться во внутриполитические процессы и не будет введена в город». На этом беседа завершилась, после чего начальник Генштаба связался с министром обороны Вагаршаком Арутюняном и передал содержание разговора, попросив о том, что если премьер-министр обратится к нему с тем же вопросом, Пашинян услышал от министра обороны тот же ответ.



Арутюнян обещал поговорить с премьер-министром. В общем, Оник и Вагаршак, если верить армянскому изданию, были настроены отфутболить Никола. Который не может не чувствовать сужающийся вокруг него круг, но не желает уходить в отставку, предлагая решить этот вопрос не через оказание давления на него, а посредством выборов. Что, в принципе, логично.



«Я четко говорил, что отказаться от предоставленного мне народом статуса я могу только на основе достоверных результатов волеизъявления народа. Пока такого волеизъявления не было, я продолжу исполнять функции премьера и обязался делать это чисто и честно», — заявил Пашинян в ходе видеообращения в Facebook. То есть, плевать он, Никол, хотел на все потуги оппозиции.



И его вполне можно было бы объявлять победителем в борьбе по перетягиванию политического каната, но вылупился один нюанс. Дело в том, что самым серьезным обвинением в адрес второго президента Армении Роберта Кочаряна по делу 1 марта является то, что он для управления внутриполитическими процессами передвигал войска. Тогда, по итогам бойни, вызванной нежеланием оппозиции, а ею тогда были сторонники Левона Тер-Петросяна и лично Никол Пашинян, погибло, как минимум, 10 человек.



То есть, как бы само по себе предложение Никола к Онику означает готовность Пашиняна пойти на то, за что он осуждает Роберта Седраковича и Сержа Азатовича. Плюс, не стоит забывать и о том, что нынешнего главу Генштаба ВС РА называли возможным преемником действующего премьер-министра. Но, что-то пошло не так и в роли надежды армянской оппозиции ныне выступает Вазген Манукян. Который щедро разбрасывается обвинениями в адрес Пашиняна, не представляя при этом своего плана вывода РА из глубочайшего внутриполитического и экономического кризиса. Дошло до смешного. «Честно говоря, я так до конца и не понял, что произошло», — заявил единый кандидат от армянской оппозиции в премьер-министры Вазген Манукян на встрече с представителями интеллигенции. Это он про итоги войны. Какой, однако, гигант мысли! Нет, что не говори, достойная смена Пашиняну подросла.



Учитывая такую слабость своих оппонентов и их непопулярность в народе, Пашинян мог бы вздохнуть с облегчением. Но, акции протеста с требованием его отставки проходят не только в Армении, но и в диаспоре, особенно в тех странах, где есть большая армянская община и армянские лоббистские группы оказывают большое влияние на государственный аппарат и правящие круги.



Это уже пишет газета «Паст». По ее данным, в последние дни многочисленные структуры диаспоры, помимо акций протеста, выступили также с заявлениями об отставке Пашиняна. По сведениям издания, этот факт воспринят властями Армении довольно болезненно. Как передают источники в МИД Армении, в течение последних 3-4 дней в ряде европейских стран послам Армении дано специальное поручение – приложить усилия для предотвращения кампаний, направленных против Пашиняна. В частности, послам поручено встретиться с руководителями местных армянских общин, бизнес кругами и уговорить их.



«Кстати, по нашим сведениям, послы некоторых стран выразили обеспокоенность, отметив, что не обладают большим влиянием на диаспору, однако власти настояли, что положительный результат должен быть достигнут любой ценой, в противном случае им придется уступить свое место другим», — пишет газета. В общем, рано Николу успокаиваться. Точно также и его оппонентам рано праздновать победу. Чемпионат Армении по перетягиванию политического каната только входит в оживленную стадию.