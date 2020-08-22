Человека, один раз водившего «Мерседес», за руль российской машины не посадишь…-За что отравили Навального?

«Обследовавшие его врачи полностью исключают заражение коронавирусом, инсульт и инфаркт» — да, первые сообщения о здоровье российского политика –оппозиционера и блогера Алексея Навального, находящегося в реанимации, были приблизительно такого содержания.

Но уже на следующий день все начали хором говорить и писать об отравлении известного российского блогера.

Многие, не дождавшись результатов медицинских и биохимических анализов, сами начали расследовать не только причину отравления, но и состав вещества, которым был отравлен Алексей Навальный.

«Оксибутирет натрия» — первые «расследования», точнее предположения, так определили вещество, которым, якобы, был отравлен Навальный.

Безусловно, сказать тут нечто определенное, тем более однозначное и конкретное, весьма трудное занятие: единственное, что остается делать, это уповать на Бога, что при отравлении был использован не полоний, а какое-то соединение натрия.

Что касается причины заговора против политика, все почти единогласно связывают это с его политической деятельностью, особенно, предстоящими в сентябре региональными выборами. Но и тут нет однозначности: одни связывают это непосредственно с властью, а другие же с дворцовыми и межклановыми разборками.

Мы, конечно, вовсе не в состоянии высказать нечто более определенное и ясное. Заметим только то, что представители нынешней власти никогда не скрывали свое сугубо негативное отношение к Навальному. Даже президент Путин всегда говорил о нем в каком-то брезгливом тоне.

И тут ничего удивительного нет. Мы не можем сказать, насколько Навальный удачный политический образ с точки зрения среднестатистического российского гражданина, но, то, что он олицетворяет образ новых русских, все новое в современной российской политике – с этим кажется, весьма трудно спорить.

Что касается отношения властей к нему, мы уже отметили это. До этого события неоднократно писали, что Навальный больше времени проводит в КПЗ, нежели в собственном доме! Наверное, ни один российский политик не может соревноваться с ним в этом русле.

Он пока фактически единственный политический оппозиционер России, которого трудно обвинить в сговоре с властями. Но некоторые российские политики не очень-то согласны с подобными оценками – по их мнению, Навальный — активный политический игрок в дворцовых и межклановых интригах.

Конечно, еще раз заметим, что мы не располагаем достоверными фактами, подтверждающими или исключающими подобные высказывания. Единственно, что пока мы можем говорить по этому поводу, это то, что политика — очень сложное занятие, особенно, в не совсем демократической, авторитарной стране.

В таких странах, как правило, преобладает нелегальная политическая борьба, и различные политические группировки и кланы, чтобы добиться своей цели, используют ресурсы оппозиционного лагеря.

И оппозиционеры, как известно, также используют эту тактику, потому что политика и ее институты не какой — то религиозный храм или же женский монастырь – тут идет довольно ожесточенная схватка, и равновесие сохраняют не чистые и честные, как девушки из пансионата благородных девиц, а политики-реалисты и прагматики.

Понятно, что Навальный еще не конкурент президенту Путину, но он конкурент его будущим планам. Добившись принятия новых поправок в конституцию страны, Путин продлил свою политическую жизнь. Но в жизни случается много нового, самое главное, заранее не предвиденного.

Понятно, что Путин и его команда не могут претендовать на роль лидера новых русских, молодежи, которая обучалась в европейских институтах и хоть раз побывала в европейских странах.

Даже сам президент Владимир Путин однажды как-то сказал, что человека, хоть один раз водившего «Мерседес», за руль российской машины уже не посадишь.

По этой причине ясно, что, несмотря на довольно высокий политический рейтинг, Путин вовсе не олицетворяет политическое будущее России, он является «человеком из прошлого» — со своими советскими воспоминаниями, со своими советскими амбициями. И тут появляется «какой-то» Навальный, который не о геополитике говорит, а размышляет о том, как можно лучше управлять крупными российскими городами, думает о том, как развивать российский парламентаризм, пишет о том, как обустроить вечно отстающую российскую экономику, самое главное, ищет себе друзей и союзников не в Центральной Азии, а в Европе, и, как ни странно, прежде не имел воинских званий, и теперь к этому не стремится.

Он отличается не только от российских державников, но и от либералов девяностых, которые ни сами существенно не продвинулись, ни страну не продвинули в либерально-демократическом направлении, вместо этого заявили, что Россия должна стать «либеральной империей», т.к., по их мнению, национальной идеей русских является восстановление Российской империи. Разделяет ли это видение Навальный? Нет, глубоко сомневаемся…