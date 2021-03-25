Человечеству предрекли дефицит туалетной бумаги

Странам мира грозят перебои с туалетной бумагой на фоне продолжающейся пандемии коронавируса, пишет Bloomberg.

В агентстве утверждают, что это может произойти из-за роста спроса на морские перевозки и нехватки грузовых судов. Как отмечается, от данной проблемы уже пострадали экспортеры товаров, которые перевозятся контейнерами. Теперь сложности могут появиться с грузами, которые перевозятся другими видами упаковки. Речь идет о мешках, бочках, ящиках.

Кроме того, среди других причин дефицита туалетной бумаги называются ограничения работы торговых точек, увеличения потребителями домашних запасов и введения локдаунов в ряде государств.

Глава бразильской компании Suzano SA Вальтер Шалька, которая обеспечивает около трети мировых поставок особого вида древесной массы, используемой при производстве данного товара, рассказал агентству о возникновении проблем с экспортом. По его словам, из-за обострения конкуренции между потребителями компания реже обычного получает в свое распоряжение суда, а в дальнейшем ситуация может и вовсе ухудшиться.

«Все южноамериканские игроки, которые экспортируют крупными партиями, столкнулись с этим риском», — объяснил Шалька.

Он добавил, что из-за проблем с грузоперевозками будут наблюдаться перебои в поставках сырья и снижение производства туалетной бумаги.

| 2021-03-25T19:28:40+04:00 25 марта 2021, 20:24|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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