Человечеству предрекли дефицит туалетной бумаги

Странам мира грозят перебои с туалетной бумагой на фоне продолжающейся пандемии коронавируса, пишет Bloomberg.

В агентстве утверждают, что это может произойти из-за роста спроса на морские перевозки и нехватки грузовых судов. Как отмечается, от данной проблемы уже пострадали экспортеры товаров, которые перевозятся контейнерами. Теперь сложности могут появиться с грузами, которые перевозятся другими видами упаковки. Речь идет о мешках, бочках, ящиках.

Кроме того, среди других причин дефицита туалетной бумаги называются ограничения работы торговых точек, увеличения потребителями домашних запасов и введения локдаунов в ряде государств.

Глава бразильской компании Suzano SA Вальтер Шалька, которая обеспечивает около трети мировых поставок особого вида древесной массы, используемой при производстве данного товара, рассказал агентству о возникновении проблем с экспортом. По его словам, из-за обострения конкуренции между потребителями компания реже обычного получает в свое распоряжение суда, а в дальнейшем ситуация может и вовсе ухудшиться.

«Все южноамериканские игроки, которые экспортируют крупными партиями, столкнулись с этим риском», — объяснил Шалька.

Он добавил, что из-за проблем с грузоперевозками будут наблюдаться перебои в поставках сырья и снижение производства туалетной бумаги.