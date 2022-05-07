Чехия в связи с вводимыми Западом антироссийскими санкциями заполняет свои подземные газохранилища значительно быстрее, чем в предыдущие годы.

Как передает ТАСС, об этом сообщило в субботу Чешское радио со ссылкой на представителя обслуживающей компании-оператора Симону Гладикову.

«Газохранилища сейчас заполняются быстрее, чем в предыдущие годы, — отметила Гладикова. — В настоящее время они заполнены на 37%».

Чешские власти ранее проинформировали, что к началу осенне-зимнего отопительного сезона подземные газохранилища страны должны быть наполнены газом не менее, чем на 80%.