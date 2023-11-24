Согласно прогнозам, в январе-феврале 2024 года среднемесячная температура будет на несколько градусов выше.

Как сообщает АПА, об этом сказал глава Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Назим Махмудов.

Он отметил, что глобальное потепление и климатические изменения, которые наблюдаются в последние годы, не обошли стороной и Азербайджан.

Н.Махмудов напомнил, что обычно в Азербайджане в январе-феврале бывает холодно: «На фоне глобального потепления зимой мы наблюдаем умеренную температуру воздуха, но, несмотря на это, не исключено, что в январе-феврале следующего года осадки будут обильными, в горных и предгорных районах будет идти мокрый снег, будут преобладать северо-западные ветра».