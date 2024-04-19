Чехия проинформировала министров обороны стран НАТО, что уже закупила 500 тыс. снарядов для Украины.

Как передает #, об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Украина — НАТО на уровне министров обороны в онлайн-формате.

«Чехия подтвердила, что она закупила полмиллиона снарядов для Киева в рамках снарядной инициативы», — сказал Столтенберг.

Он также приветствовал последние обещания ряда стран НАТО о выделении нового оружия Киеву, включая решение Германии отправить в Украину еще одну батарею систем ПВО Patriot. Как подчеркнул генсек альянса, 99% оружия и боеприпасов в Украину поставляют страны НАТО.