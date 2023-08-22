Управление финансового анализа (FAU) Чехии заморозило имущество родственников АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“» (КТРВ) Бориса Обносова. Речь идет о дочери оружейника Ольге и его 37-летнем зяте Ростиславе Зорикове, которые недавно попали под национальные санкции республики, сообщает «Чешское телевидение».

В частности, были арестованы пентхаус с видом на Прагу стоимостью около миллиона евро; квартира в этом же комплексе стоимостью 23 млн рублей; трехэтажный особняк в историческом районе Жижков — этим зданием стоимостью 6 млн евро Зориков владеет как физическое лицо.

Также под арест попала его риелторская фирма Riomax. До санкций он успел перевести долю в другой чешской компании — Altera — на своего отца.

Состояние семьи Обносова в Чехии оценивается более чем в 100 млн. крон (4,1 млн евро по текущему курсу). Теперь они не смогут продать или передать свои чешские активы. «Мы делаем все возможное, чтобы все те, кто связан с режимом Путина, кто активно ему помогает и кто получает выгоду от войны в Украине, были наказаны», — заявил премьер-министр Петр Фиала.

О недвижимости Зорикова и его жены в Праге ранее рассказали соратники политика Алексея Навального из Фонда борьбы с коррупцией. Они заявили о намерении добиваться санкций в отношении всей семьи Обносова, включая его самого.

Президент Чехии Петр Павел говорил «Сирене» в июле, что ограничения пока нельзя ввести из-за «юридической проблемы», однако пообещал найти решение. 16 августа чешское правительство ввело национальные санкции против Обносова и его семьи.

«Российский олигарх, стоящий за производством ракет, убивающих невинных украинцев, должен понести ответственность. Как и те, кто наслаждается роскошью в Чехии на деньги от торговли смертью», — прокомментировал решение правительства глава МИД республики Ян Липавский.

Борис Обносов занимает должность гендиректора КТРВ 20 лет, он получил звезду Героя России за «большой вклад в укрепление обороноспособности страны». Ракеты, которые производит корпорация, используются в войне против Украины, в том числе ими бомбили жилые дома в Днепре и Умани. Жертвами этих ударов стали 69 человек. /moscowtimes.ru/