В театре Рашида Бейбутова известная поэт, писатель и режиссер Ирана Гасымова, представила на суд зрителям сатирический спектакль «Чего хотят женщины» по собственной пьесе и постановке, сообщает #.

«Это первое мое произведение в прозе, но так как я все- таки поэт, в спектакле было немного поэзии, тоже в жанре юмора, разумеется. Спектакль о том, как четыре девушки, случайно встретившись на приеме у психолога, решили обсудить свои проблемы, не дожидаясь прихода психолога. Проблемы они обсуждали легко и шутя.

Ведь юмор и смех — это мощный антидепрессант», — говорит Гасымова.

В спектакле задействованы актрисы театра и кино: Румия Агаева, Тамилла Абуталыбова, Гюнай Ахмад, Камилла Керимова.

Среди гостей в зале присутствовали Народная артистка Азербайджана Людмила Духовная, директор Центра творчества Максуда Ибрагимбекова Анна Ибрагимбекова.

Напомним, что Ирана Гасымова является автором нескольких поэтических сборников. Лауреат азербаджанской премии «Золотое Перо».

Режиссер, сценарист, а так же исполнитель главной роли, поэтического спектакля «Поэтика любви».

Автор поэтического перфоманса «КиноЛирика».

Часто проводит сольные поэтические вечера как в Баку, так и в Москве, Санкт-Петербурге и Тбилиси.

Автор известных поэтических проектов «Классика поэзии с Ираной Гасымовой», «Открытый поэтический микрофон с Ираной Гасымовой». Недавно запустила новый проект для поэтов «Poetry баттл с Ираной Гасымовой»