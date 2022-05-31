Открытию морского маршрута вывоза зерна с Украины мешает минирование прилегающей к Одессе акватории и санкции против России. Об этом заявил глава МИД Турции местному агентству Anadolu.

«Украина не хочет, чтобы российские военные корабли заходили в порты Одессы. Россия также не хочет, чтобы корабли, которые будут перевозить грузы по этому коридору, доставляли оружие в Украину. Как они во всем этом будут уверены? Должен быть механизм проверки», – заявил турецкий министр.

На разминирование акватории уйдет одна-две недели, добавил Чавушоглу, отметив, что Анкара уже начала обсуждение этого вопроса. Москва и Киев тоже пришли к консенсусу, сказал глава МИД Турции. Осталось лишь обсудить детали, подытожил он.