Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем в столице Катара Дохе, где проходит 5-я конференции Организации Объединенных Наций (ООН) по малоразвитым странам.

Министр Чавушоглу сделал заметку в социальной сети Twitter, передает «Анадолу».

Он поблагодарил генерального секретаря ООН Гутерриша за поддержку в устранении последствий землетярсений в Турции.

Мевлют Чавушоглу написал, что они с генеральным секретарём обсудили инициативу «ноль отходов», инициированную президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его супругой Эмине Эрдоган, ситуацию в Украине, а также функционирование зернового коридора.