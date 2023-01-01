Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу примет участие в похоронах легендарного бразильского футболиста Пеле, которые состоятся завтра, передает «Анадолу».

Согласно информации, полученной из дипломатических источников, президент Реджеп Тайип Эрдоган поручил министру Чавушоглу, который будет представлять Турцию на церемонии приведения к присяге новоизбранного президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы, присутствовать на похоронах Пеле.

Эдсон Арантес ду Насименту, футболист, известный как Пеле и добившийся выдающихся успехов в истории футбола, скончался 29 декабря в больнице в Сан-Паулу, где он лечился.