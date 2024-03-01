Не менее 50 человек задержали силовики на похоронах и мероприятиях памяти оппозиционного политика Алексея Навального, умершего в колонии за полярным кругом 16 февраля.

В Новосибирске при возложении цветов у памятника задержаны уже 18 человек, в том числе городской депутат Антон Картавин, пишет Sota. В Екатеринбурге у памятника Татищеву и де Геннину за возложение цветов задержаны 10 человек, сообщил главный редактор «Вечерних ведомостей» Владислав Постников.

Происходят задержания и на самих похоронах. Зампред московского «Яблока» Андрей Морев задержан в метро на станции «Марьино», но был отпущен. Канал Avtozak сообщает о задержании в Москве мужчины, который выкрикнул: «Кто убил Навального?».

«ОВД-Инфо» уточняет, что в Москве на данный момент шесть задержанных, в Воронежской области были задержаны 10 человек, направлявшихся на похороны политика, полиция отпустила почти всех, кроме координатора штаба Бориса Надеждина Павла Сычева. Задержания проходят и в других городах: Нижневартовске, Улан-Удэ, Владикавказе, Нижнем Новгороде, Казани, Новосибирске и Златоусте.

Перед началом церемонии прощания с оппозиционным политиком в Москве полиция задержала несколько человек. Все они были задержаны на подходе к церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино. «ОВД-Инфо» поясняло, что формальным поводом могло стать участие прошедших акция памяти политика, таким образом, силовики хотели запугать сторонников Навального.

Администрация президента России спустила указание средствам массовой информации не освещать состоявшиеся в пятницу похороны оппозиционного политика Алексея Навального.

Запрет на новости о похоронах поступил как в государственные, так и в частные СМИ, рассказали The Moscow Times источник, близкий к Кремлю, и высокопоставленный сотрудник крупного общероссийского издания.

16 февраля УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Алексея Навального в исправительной колонии № 3 в поселке Харп. В ведомстве заявили, что политику стало плохо во время прогулки, он практически сразу потерял сознание. Медики более получаса пытались его реанимировать, но не смогли спасти ему жизнь.

1 марта Навальный был похоронен в Москве на Борисовском кладбище. На прощание с политиком пришли несколько тысяч человек, в том числе политики Евгений Ройзман, Борис Надеждин и Екатерина Дунцова, а также представители посольств Франции, Германии и США и еще семи иностранных государств. (moscowtimes.ru)