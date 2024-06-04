Российские спецслужбы беспрецедентно усилили и до того высокий уровень охраны Владимира Путина — по рекомендации спецслужб во время публичных мероприятий на открытом воздухе он начал носить бронежилет, рассказали The Moscow Times два российских чиновника и подтвердил источник, близкий к Кремлю.
По словам чиновника, который неоднократно лично видел Путина во время его публичных мероприятий, носить бронежилет он начал еще в 2023 году по рекомендации Федеральной службы охраны и Службы безопасности президента.
«В этом году 9 мая во время парада начальник совершенно точно был в скрытом бронежилете. И эта мера предосторожности, я считаю, правильная», — рассказал российский чиновник, присутствовавший на Красной площади во время парада.
Джейд Миллер, британский консультант по вопросам безопасности, по просьбе The Moscow Times изучила видеокадры с выступлением Путина на Параде 9 мая 2024 года и пришла к заключению, что российский президент действительно был облачен в бронежилет.
«Путин ходит довольно скованно, и на спине его пальто не видно естественных складок при ходьбе и рукопожатии военнослужащих» — сказала Миллер — «Верхняя часть тела Путина выглядит неестественно, а его плечи кажутся довольно широкими и квадратными, не видно формы спины и лопаток».
По словам эксперта, по поведению российского президента можно сделать вывод, что под пальто надето что-то, что доставляет ему дискомфорт при ходьбе. «В ряде случаев он поднимает и поправляет плечи, что свидетельствует о дискомфорте от того, как баллистический жилет сидит на плечах, и при длительном ношении его вес может вызывать раздражение и дискомфорт».
Официально Кремль отвергает необходимость повышения мер безопасности для президента Путина. «[Меры безопасности] на обычном уровне. Делается то, что нужно для обеспечения безопасности президента», — говорил в середине мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя покушения на словацкого премьера Роберта Фицо. (moscowtimes.ru)