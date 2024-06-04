Российские спецслужбы беспрецедентно усилили и до того высокий уровень охраны Владимира Путина — по рекомендации спецслужб во время публичных мероприятий на открытом воздухе он начал носить бронежилет, рассказали The Moscow Times два российских чиновника и подтвердил источник, близкий к Кремлю.

По словам чиновника, который неоднократно лично видел Путина во время его публичных мероприятий, носить бронежилет он начал еще в 2023 году по рекомендации Федеральной службы охраны и Службы безопасности президента.

«В этом году 9 мая во время парада начальник совершенно точно был в скрытом бронежилете. И эта мера предосторожности, я считаю, правильная», — рассказал российский чиновник, присутствовавший на Красной площади во время парада.

Джейд Миллер, британский консультант по вопросам безопасности, по просьбе The Moscow Times изучила видеокадры с выступлением Путина на Параде 9 мая 2024 года и пришла к заключению, что российский президент действительно был облачен в бронежилет.

«Путин ходит довольно скованно, и на спине его пальто не видно естественных складок при ходьбе и рукопожатии военнослужащих» — сказала Миллер — «Верхняя часть тела Путина выглядит неестественно, а его плечи кажутся довольно широкими и квадратными, не видно формы спины и лопаток». По словам эксперта, по поведению российского президента можно сделать вывод, что под пальто надето что-то, что доставляет ему дискомфорт при ходьбе. «В ряде случаев он поднимает и поправляет плечи, что свидетельствует о дискомфорте от того, как баллистический жилет сидит на плечах, и при длительном ношении его вес может вызывать раздражение и дискомфорт».

«Видно, что Путин держит пальто высоко застегнутым, и видно, что он проверяет, застегнуто ли оно, как будто пытается убедиться, что никто не видит что под пальто. По моему профессиональному мнению, Путин во время посещения парада носит некую форму баллистической защиты», — заключила Миллер.