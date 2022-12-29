Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел в четверг телефонный разговор с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна, сообщает пресс-служба турецкого внешнеполитического ведомства, передает «Анадолу»

Стороны обсудили акты насилия, имевшие место в Париже 23 декабря.

Глава турецкой дипломатии подчеркнул, что на фоне беспорядков в Париже, общественность Франции вновь увидела истинное лицо террористов YPG (боевое крыло РПК в Сирии) и пособников этой кровавой структуры.

Чавушоглу подчеркнул недопустимость провокаций, а также антитурецкой пропаганды и участия в ней отдельных французских политиков.