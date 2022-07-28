Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сделал заявление по итогам встречи с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили в Стамбуле.

«В число стран, поддерживающих суверенитет и территориальную целостность Грузии, входит и Турция. Мы хотим, чтобы конфликты в Абхазии и Южной Осетии разрешались мирными методами. Мы также поддерживаем интеграцию Грузии в ЕС и НАТО. В ходе встречи с главой МИД Грузии мы обсудили Украину и Карабах. Как вы знаете, недавно в Тбилиси прошла встреча министров иностранных дел Грузии, Азербайджана и Армении. Цель Турции — установление прочного мира и стабильности на Южном Кавказе», — сказал Чавушоглу на пресс-конференции.