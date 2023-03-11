Азербайджанские спасатели последними покинули зону землетрясения.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Малатье.

По его словам, местные спасатели продолжают работу в круглосуточном режиме.

«Прибывшие из других стран бригады уже вернулись. Последними зону землетрясения покинули азербайджанские спасатели», — подчеркнул министр.

Глава турецкого МИД добавил, что всего в поисково-спасательных работах на территории Турции принимали участие 11 тыс. человек из 90 стран мира.