Азербайджанские спасатели последними покинули зону землетрясения.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Малатье.
По его словам, местные спасатели продолжают работу в круглосуточном режиме.
«Прибывшие из других стран бригады уже вернулись. Последними зону землетрясения покинули азербайджанские спасатели», — подчеркнул министр.
Глава турецкого МИД добавил, что всего в поисково-спасательных работах на территории Турции принимали участие 11 тыс. человек из 90 стран мира.