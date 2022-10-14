Король Великобритании Чарльз III может не допустить на коронацию своего младшего сына, принца Гарри, если в его мемуарах обнаружатся негативные высказывание о королеве-консорте Камилле. Об этом рассказал изданию Daily Beast друг супруги монарха.

«Почти все, что делал Чарльз на протяжении последних 20 лет, было направлено на то, чтобы Камиллу приняла общественность. Он любит ее, он готов бесконечно ее защищать и он не может жить без нее. Королева в конце концов приняла это. Одно дело — нападки Гарри на Чарльза, тут он подставит щеку, но если Гарри поставит его перед выбором, нападая в своей книге на Камиллу, он, без сомнения, выберет Камиллу», — заявил собеседник издания.

Между тем, предполагается, что в своих мемуарах принц Гарри, который обещает честно рассказать в них о своей жизни, не обойдет стороной крах брака своего отца с матерью, принцессой Дианой, к которому отчасти привел роман принца Чарльза с Камиллой Паркер-Боулз. (gazeta.ru)